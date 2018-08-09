Адвокату Николаю Полозову, который проводит независимое расследование гибели ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, отказали в доступе к видеоматериалам по ее делу.

Полозов рассказал Крым.Реалии, что речь идет об оперативной съемке ФСБ задержания крымскотатарских активистов Асана Чапуха и Бекира Дегерменджы и видео вскрытия Веджие Кашка, сообщает Украинская правда.

Адвокат уточнил, что ему не предоставила видео старший следователь следственного отдела в Киевском районе Симферополя Надежда Балашова.

Полозов отмечает, что это уже второй случай, когда следствие ограничивает его в доступе к материалам проверки по факту гибели Кашка.

"Мне кажется, это игра со стороны следствия, для того чтобы максимально усложнить доступ к материалам. Власть максимально покрывает своих силовиков и создает всевозможные бюрократические препоны. В самом начале, когда я только добивался доступа к этим материалам, следователь мне говорила, что их направили в прокуратуру. Теперь, оказывается, их требовал следком", - объясняет адвокат.

Также Полозов рассказал, что видеозапись, которую ему не дали посмотреть, нужна для подготовки альтернативной судебно-медицинской экспертизы.

Если адвокату не предоставят возможность посмотреть видеозапись, он намерен снова подавать жалобу в подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя на бездействие следователя Балашовой.

Адвокат Николай Полозов также подал запрос в посольство Турции в Украине с просьбой предоставить информацию о личности гражданина Турции Юсуфа Айтана, "потерпевшего" по "делу Веджие Кашка".

"В частности, меня интересует: привлекался ли Айтан на территории Турции к административной или уголовной ответственности. Учитывая биографию этого персонажа, я не исключаю, что за ним может тянуться "грязный шлейф" из Турции.

По крайней мере, в Крыму он достаточно наследил", - рассказал адвокат.

Он предполагает, что спецслужбы РФ в оккупированном Крыму могли использовать Айтана как провокатора.

"У меня складывается впечатление, что этот человек, как минимум, брачный аферист, который вводил в заблуждение и брал деньги не только у близких Веджие Кашка, но и у ряда других семей. Не могу утверждать наверняка, поскольку доказательная база только собирается.

Но у меня есть достаточные основания полагать, что Айтан имеет связи с российскими спецслужбами. Его роль в деле Кашка не случайна. Он сознательно дал возможность российским спецслужбам использовать себя в роли провокатора", - подчеркнул Полозов.

Напомним: "Начинаю независимое адвокатское расследование всех обстоятельств гибели Веджие Кашка", - адвокат Полозов.