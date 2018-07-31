Компания Apple удалила из App Store российский сайт по поиску жилья в оккупированном Крыму
|13:52 23.08.2018
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|Крым
Компания Apple удалила из App Store из-за санкций российское приложение "Суточно.ру", позволяющее арендовать жилье в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает пишет"Коммерсант", передает Украинская правда.
Отмечается, что через этот сайт бронировалось более 20% жилья на аннексированном полуострове.
"Магазин не может размещать, распространять и иметь дело с приложениями и разработчиками, связанными с определенными странами, на которые США наложило эмбарго", — цитирует издание письмо, которое получила от Apple российская компания.
Сообщается, что приложение снова могут включить в App Store при условии снятия санкций.
При этом в компании изданию заявили, что возможно уберут аннексированный полуостров из выдачи на операционной системе iOS для восстановления в App Store.
Также сообщается, что остальные российские сервисы аренды жилья, работающие в Крыму, пока о проблемах не сообщают.
Напомним: Поисковик отелей RoomGuru сообщил о поддержке санкций против оккупации Крыма.
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