Компания Apple удалила из App Store из-за санкций российское приложение "Суточно.ру", позволяющее арендовать жилье в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пишет"Коммерсант", передает Украинская правда.

Отмечается, что через этот сайт бронировалось более 20% жилья на аннексированном полуострове.

"Магазин не может размещать, распространять и иметь дело с приложениями и разработчиками, связанными с определенными странами, на которые США наложило эмбарго", — цитирует издание письмо, которое получила от Apple российская компания.

Сообщается, что приложение снова могут включить в App Store при условии снятия санкций.

При этом в компании изданию заявили, что возможно уберут аннексированный полуостров из выдачи на операционной системе iOS для восстановления в App Store.

Также сообщается, что остальные российские сервисы аренды жилья, работающие в Крыму, пока о проблемах не сообщают.

Напомним: Поисковик отелей RoomGuru сообщил о поддержке санкций против оккупации Крыма.

Ранее по теме: Оккупанты посоветовали крымским владельцам отелей открывать собственные каналы продаж вместо системы Booking.com.