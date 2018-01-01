В порту Батуми пришвартовался итальянский парусник Palinuro, считающийся одним из самых красивых кораблей мира.

Об этом сообщает Аджарское телевидение, передают Новости-Грузия.

Уже много лет корабль является символом Италии. Его построили на верфи в Нанте (Франция) и спустили на воду 21 марта 1934 года.

С 1955 года Palinuro используется для подготовки курсантов знаменитой итальянской Военно-морской сержантской школы в Таранто.

Ежегодно в мае судно с курсантами отправляется в тур, заходя в различные порты Европы.

Данная традиция – часть образовательной кампании школы Таранто. Курсантам предоставляется возможность не только отработать навыки, но и выступать послами итальянской культуры. Соответственно, образовательная кампания – это еще и своеобразная дань многовековой традиции мореходства Италии.

Кампания с участием парусника Palinuro осуществляется уже в 54-й раз, однако в Грузию судно заходит впервые.

В Батуми оно пробудет до 26 августа. Уже в сентябре корабль зайдет в воды Греции и пришвартуется в порте Аргостоли.

По классификации парусных кораблей учебное судно является баркентиной.

На паруснике три мачты (на фок-мачте — прямые паруса, а на грот-мачте и бизань-мачте — косые). Общая площадь 15 парусов составляет около 1000 кв. метров. Высота самой высокой фок-мачты — 35 м, грот-мачты — 34,5 м, бизань-мачты — 30 м. Деревянно-стальной корпус парусника имеет три палубы. Порт приписки — Генуя.

Напомним: Трехмачтовая баркентина PALINURO зашла в Одесский порт.