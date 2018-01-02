В Украине появится первое специализированное СМИ о о событиях на передовой и работе волонтеров в зоне боевых действий
|12:31 23.08.2018
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|Украина
Фонд "Повернись живим" запускает микро СМИ о войне.
Об этом на Международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы - там Украина" заявил основатель Фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега.
По его словам, это СМИ будет информировать о событиях на передовой и, в том числе, рассказывать о работе фонда, который в настоящее время является одной из крупнейших благотворительных организаций в Украине, передает УНИАН.
Благотворитель также отметил, что все подразделения, которые завтра, 24 августа, будут на параде, включая авиацию и артиллерию, хотя бы раз, получали помощь от волонтеров.
"Волонтерство - это призвание. Призвание, которое заканчивается, когда вы забываете, для чего начали это делать", - подытожил Дейнега.
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