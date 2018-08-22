Оккупанты в Крыму вызывают на допрос 62-летнюю жительницу Симферопольского района Мунивер Келямову.

Пожилую крымскую татарку вызывают 23 августа в следственный отдел «УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», сообщает общественная организация «Крымская солидарность», передает GuildHall.

Келямова является тещей политзаключенного Эдема Смаилова.

Допрашивать женщину будет старший следователь по особо важным делам следственного отдела «УФСБ России» по оккупированному Крыму майор юстиции Грамашов Р.С. Он также ведет дело «бахчисарайской группы».

Келямова Мунивер долгое время проработала преподавателем в медресе Сеит-Сеттар. У женщины слабое здоровье, она является инвалидом, отмечается в сообщении.

Напомним: В оккупированном Крыму продолжаются допросы крымских татар.