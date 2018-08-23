Произошедшая 22 августа заморозка швейцарским банком Credit Suisse счетов, связанных с Россией, это удар по репутации финансовых институтов и шаг к разрушению существующего финансового порядка.

Так считает глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает Российская Газета.

"Все крупнейшие банки мира зависят от операции в долларах, включая и наши, - цитирует РИА Новости слова парламентария. - Естественно, это решение, на мой взгляд, и удар по доллару, и по репутации финансовых институтов, самое главное - это разрушение мирового финансового порядка".

Напомним: Швейцарский банк заморозил $5 млрд российских денег из-за санкций США.