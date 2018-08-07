ПАО "Концерн "Галнафтогаз" (сеть АЗК "ОККО") передал в аренду свои автозаправочные станции (АЗС) в оккупированном Крыму и консультирует их сотрудников.

Об этом сообщил президент и мажоритарный акционер "Концерна Галнафтогаз" Виталий Антонов на пресс-конференции в среду, 22 августа, передает Интерфакс-Украина.

"С 2014 года наша компания не работает на временно оккупированных территориях и никаких контактов с такими структурами, как ДНР и ЛНР, не имеет. В АР Крым наши АЗС сегодня эксплуатируются трудовым коллективом этих заправочных станций, которые у нас работали более 10 лет и продолжают быть на них, но без нашего бренда. Они их у нас арендуют", - сказал В.Антонов.

Как уточнил вице-президент "Концерна Галнафтогаз" Василий Даниляк, аренда была оформлена на компанию, находившаяся в собственности сотрудников.

"Когда "ходили платежи" между Крымом и Украиной, мы один раз получили арендную плату за эксплуатацию заправок. После блокирования российской стороной движения платежей мы никаких бенефитов с этого договора аренды не получали", - сказал он.

Со своей стороны, В.Антонов подтвердил, что компания контактирует с сотрудниками в оккупированном Крыму.

"Мы действительно контактируем с этими людьми. Это наше имущество, наши работники, они не являются профессиональными менеджерами, которые управляли этой сетью до момента оккупации, поэтому соответствующие консультации, как вести этот бизнес, наши сотрудники проводят. В то же время это не значит, что мы управляем этими АЗС и получаем с этого выгоду. Ничего туда не поставляем, не проводим финансовые операции. Наш бренд там отсутствует", - сказал президент "Галнафтогаза".

Потери от аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской областей компания оценивает в $80 млн.

"Если вы спросите, сколько мы потеряли на оккупированных территориях, я вам отвечу: это 8% от наших инвестиций, это $80 млн ($55 млн - в ДНР и ЛНР, $25 млн – в Крыму)", - уточнил глава "Концерна Галнафтогаз".

В свою очередь, управляющий директор ЕБРР (Восточная Европа и Кавказ) Франсис Малиж призвал украинские власти расследовать обвинения в отношении "Концерна "Галнфтогаз" цивилизованно и выразил готовность банка сотрудничать с тем, чтобы "докопаться до истины".

"Обвинения, которые вчера начались в сторону компании, безусловно, заслуживают внимания, но мы призываем конструктивно разобраться в них. Если под ними что-то кроется, то разбираться в сути нужно, прежде всего, цивилизованным путем, а не таким образом, как мы видели вчера", - отмети Ф.Малиж.

Как сообщалось: СБУ подозревает сеть АЗС "ОККО" в финансировании "ДНР" и оккупационных властей Крыма.

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