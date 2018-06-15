Кабинет министров Украины разрешил Министерству обороны провести 100%-ю предоплату сопутствующих расходов, связанных с готовящейся на 2019 год поставкой в Украину в рамках военной помощи США двух патрульных катеров класса Island.

Проект соответствующего постановления Кабинета министров, вносящий изменения в правительственное постановление №117 от 23 апреля 2014 года, утвержден на заседании правительства в среду, 22 августа, по процедуре без обсуждения.

Как отмечается в имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" пояснительной записке к документу, в настоящее время Минобороны проводит завершающий этап подготовки к заключению межведомственного договора UP-P-SAA в рамках межправительственного соглашения с США на получение двух патрульных катеров класса Island.

Согласно договоренностям, американские патрульные катера передаются ВМСУ на безоплатной основе, украинская сторона обеспечит 100%-ю предоплату общей стоимости сопутствующих услуг в размере $10,1 млн на срок до 18 месяцев.

Согласно постановлению Кабмина №117 от 23 апреля 2014 года, Минобороны может проводить предоплату оборонной продукции и услуг для выполнения задач по отпору военной агрессии, которые могут быть поставлены в течение текущего бюджетного периода, в размере 70% на срок до трех месяцев.

Согласно ранее обнародованным военным ведомством данным, подписание соглашения с американской стороной на поставку катеров класса Island в Украину намечено на август-сентябрь 2018 года, поставка катеров в Украину на ноябрь-декабрь 2019 года.

Перед намеченной на конец будущего года поставкой катеров в Одессу, они пройдут восстановительные работы и дооснащение в Балтиморе (США). Летом 2019 года в Балтиморе также планируется проведение обучения украинских экипажей.

Ранее передающиеся Украине патрульные катера находились на службе Береговой охраны США, в настоящее время стоят в порту Балтимора.

Возможность передачи Украине американских 30-метровых катеров Island обсуждается Киевом и Вашингтоном с весны 2014 года, после аннексии РФ Крыма.

Напомним: Эксперты все еще готовят текст соглашения о передаче Украине США двух патрульных катеров класса Island.