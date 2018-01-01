Все моряки с пропавшего танкера «Pantelena» - у пиратов и по предварительным данным - живы

10:15 23.08.2018 0 комментариев Грузия

На борту пропавшего без вести 14 августа танкера «Pantelena» (IMO 9321469, флаг Панамы, судовладелец — Lotus Shipping) находится 17 граждан Грузии и двое россиян. Все моряки, по предварительным данным, — живы.

Другой информацией об их местоположении и судьбе никто не располагает.

В профсоюзе моряков Грузии заявили, что моторист и механик судна — граждане России.

При этом в профсоюзе не располагают данными о том, через какую компанию и из каких регионов наняты моряки, сообщает Seafarers Journal.

В настоящий момент власти Грузии и Международная морская организация добиваются освобождения всех членов команды — и российских, и грузинских моряков.

«С нами связывались из международной организации, они как раз специализируются по пиратам. Обещали, что их вытащат», — добавил он.

Кроме того, источники в вооруженных силах стран Западной Африки заявили, что на танкере были отключены маячки слежения.

 «Они передают данные о положении судна. Первое, что делают пираты, когда захватывают судно, – отключают эти маячки», — прокомментировал источник.

Напомним: Танкер «Pantelena» с 19 членами экипажа на борту не могут найти шестые сутки.



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