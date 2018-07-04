На форуме "Армия-2018" оккупанты представили как исполнителя гособоронзаказа "национализированный" керченский завод «Залив»
|09:48 23.08.2018
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|Крым
Военно-технический форум "Армия-2018" — центральная площадка демонстрации достижений и новейших разработок оборонно-промышленного комплекса России — открылся 21 августа в выставочном парке "Патриот".
Участниками экспозиции стали предприятия, производственный и кадровый потенциал которых работает на нужды армии и флота.
Одним из участников выставки стал, "национализированный" оккупантами керченский судостроительный завод "Залив", сообщает КрымPRESS.
Напомним: России аннексированный Крым для мира не нужен, он нужен именно для войны. Крым: военная база, а не захваченный пляж.
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