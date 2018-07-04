Военно-технический форум "Армия-2018" — центральная площадка демонстрации достижений и новейших разработок оборонно-промышленного комплекса России — открылся 21 августа в выставочном парке "Патриот".

Участниками экспозиции стали предприятия, производственный и кадровый потенциал которых работает на нужды армии и флота.

Одним из участников выставки стал, "национализированный" оккупантами керченский судостроительный завод "Залив", сообщает КрымPRESS.

Напомним: России аннексированный Крым для мира не нужен, он нужен именно для войны. Крым: военная база, а не захваченный пляж.