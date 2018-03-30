ГП "Бердянский морской торговый порт" впервые в своей истории приняло под разгрузку судно, доставившее оборудование для ветроэлектростанции - лопасти ветрогенераторов. Производителем оборудования является General Electric, получателем - ДТЭК.

Длина лопастей 65 метров, сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ГП БМТП и ДТЭК.

В порту отмечают, что габариты лопастей требуют особо точных и скоординированных действий со стороны крановщиков, докеров и водителей спецавтомобилей, а потому на разгрузке задействованы наиболее опытные специалисты предприятия.

В компании ДТЭК уточнили, что оборудование предназначено для Приморской ВЭС, которая строится в Запорожской области и будет иметь мощность 200 МВт.

"Сегодня доставили первую партию лопастей. В течение нескольких недель ожидаем башни, гондолы и оставшиеся лопасти, чтобы начинать монтаж", - проинформировали в энергохолдинге.

Отметим, что доставка в Бердянск была осуществлена судном Industrial Cape, прибывшим из Измира. Его длина 120 м, ширина - 20 м, дедвейт - 7 481 т.

В августе другой украинский порт, Черноморск, ожидает прибытия еще одного груза от General Electric - первого локомотива, построенного американской компанией в Пенсильвании, для "Укрзализныци".