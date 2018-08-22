Украина и Молдова упростят систему перехода границы в Одесской области

08:54 23.08.2018 0 комментариев Украина

Украинские и молдавские таможенники планируют ввести систему электронного билета (E-ticket) на пограничном пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" в Одесской области, что должно значительно ускорить процедуру пересечения границы.

Об этом сообщает пресс-служба Госфискальной службы Украины, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

С помощью электронного билета таможенным и пограничным ведомствам двух стран не нужно будет каждый раз вводить данные в информационные системы. На пункте пропуска видеосистема будет автоматически считывать номерные знаки транспортных средств, которые пересекают границу.

После того, как граждане предъявят документы первой контролирующей службе (пограничной полиции Республики Молдова или Госпогранслужбе Украины), сотрудники ведомств внесут необходимую информацию в систему E-Ticket, и она сразу автоматически станет доступна другим службам, осуществляющим контроль в пункте пропуска.

Напомним: Украина предлагает Молдове начать строительство моста через Днестр.



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