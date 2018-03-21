22 августа, на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о запуске работы Морской администрации и обеспечении ее функционирования.

Об этом, как пишет ЦТС, сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"6 сентября прошлого года, по инициативе Мининфрастуктуры, Кабмин одобрил историческое решение о создании Государственной службы морского и речного транспорта (Морская администрация). Все это время происходили довольно объемные и кропотливые подготовительные процессы, утверждена структура, назначен руководитель и сегодня уже 30% вакансий заполнено. Сейчас Морская администрация, полностью готова к выполнению возложенных на нее задач.

Именно поэтому, на заседании правительства, принято решение о запуске работы Морской администрации и обеспечении ее функционирования, приведены в соответствие соответствующие нормативно-правовые акты, регламентирующие ее деятельность", - проинформировал Лавренюк.

По его словам, в министерстве от нового органа ожидают положительных результатов работы, обеспечения качественного контроля, открытия сервисных центров "и еще ряд разумных инициатив, которые должны вывести на должный уровень Украину, как морскую державу, и выполнения Украиной взятых на себя обязательств государства флага, государства порта и прибрежного государства".

В КМУ ЦТС подтвердили, что принято решение о возможности обеспечения осуществления Морской администрацией полномочий и функций, возложенных на нее в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 1095 от 6 сентября 2017 года.

В апреле текущего года Кабмин назначил главой Морской администрации Дмитрия Петренко с испытательным сроком шесть месяцев. Сообщалось, что должность первого замглавы Морской администрации Украины может занять экс-глава УДП Дмитрий Баринов.

Сегодня в Украине за формирование и реализацию госполитики в области морского и речного транспорта отвечает МИУ, а основную часть функций по обеспечению безопасности торгового мореплавания выполняет подведомственная МИУ "Укртрансбезпека".

Морская администрация должна стать главным органом государства, который будет следить за выполнением Украиной конвенций Международной морской организации (IMO) и обеспечивать условия для развития торгового мореплавания. Она, в том числе, вероятно, будет ответственна за проведение поисково-спасательных операций, за сертификацию квалификации моряков, за ведение регистра судоходства, вопросы гидрографии и защиты морской среды.

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