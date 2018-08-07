СБУ подозревает сеть АЗС "ОККО" в финансировании "ДНР" и оккупационных властей Крыма

07:59 23.08.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму и в неподконтрольных районах Донецкой области зафиксировали около 20 незаконных автозаправочных станций.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования оккупационных властей аннексированного Крыма и псевдогосударственных образований террористической организации "ДНР" путем незаконного функционирования сети автозаправочных станций на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает РБК Украина.

"Правоохранители установили, что некоторые украинские коммерческие структуры организовали противоправную схему сохранения контроля над деятельностью сети АЗС на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

В оккупированном Крыму обнаружено по меньшей мере девять таких автозаправочных станций, в непідконтрольнийх районах Донецкой области - около десяти.

Отмечается, что управление предпринимательской деятельностью автозаправочных станций осуществлялось менеджментом материнской структуры, а с полученных доходов от реализации продукции АЗС платились так называемые налоги в "бюджеты" оккупационных администраций.

СБУ утверждает, что часть продукции указанных АЗС использовалась для обеспечения псевдогосударственных образований.

В ходе проведения обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов производства сотрудники Службы безопасности обнаружили печати фирм, на которые оформлялись указанные АЗС, а также документы и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия.

В то же время президент концерна "Галнафтогаза" Виталий Антонов сообщил на пресс-конференции в пресс-центре "Українських новин", что СБУ 21 августа провела обыски в офисах сети АЗС "ОККО" по подозрению в финансировании терроризма, компания сотрудничество с террористами отрицает.

Напомним: ОККО не продает бизнес в оккупированном Крыму так как компания не уверена в легитимности продажи крымских активов.



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