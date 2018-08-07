Швейцарский банк заморозил $5 млрд российских денег из-за санкций США
|20:57 22.08.2018
|0 комментариев
|Россия
Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил примерно 5 млрд швейцарских франков (5 млрд долларов), связанных с Россией, из-за санкций США.
Об этом сообщает Reuters, передает Европейская правда.
Такой шаг Credit Suisse, которому принадлежали самолеты российского олигарха Олега Дерипаски и который предоставлял деньги российскому олигарху Виктору Вексельбергу, подчеркивает страх многих банков перед репрессиями со стороны Вашингтона за их сотрудничество с подсанкционными российскими физическими лицами и организациями.
Для российской элиты такие шаги могут остановить важный путь финансирования, а также закрыть безопасную гавань для хранения миллиардов рублей их богатства, отмечает агентство.
"Credit Suisse работает с международными регуляторами, где бы они ни работали, чтобы обеспечить соблюдение санкций, включая соблюдение санкций против России", - сказала пресс-секретарь банка, при этом не называя имен владельцев, чьи счета были заморожены.
Долгое время Швейцария, популярная среди богатых россиян за сочетание банковской безопасности, политической стабильности и блестящих горнолыжных курортов, стала одним из важнейших направлений для денег российских олигархов.
По данным российского центробанка, в 2017 году в Швейцарию поступило около 6,2 млрд долларов или 14% от общего объема российского трансграничного оттока. Это почти в три раза больше, чем поступило в США.
Напомним: На Кипре заморожены счета российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.
Ещё на эту тему:
На Кипре заморожены счета российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга
Минфин США доложил о результатах американских санкций в отношении России и пригрозил "еще большей экономической болью"
Министерство финансов США внесло две компании и шесть судов из РФ в санкционный список за перевозку нефти в КНДР
Санкции из-за дела Скрипалей могут активировать пункты договоров о "стране под санкциями"
Россия не будет впадать в траур, если не встретит взаимности от США
Трамп может рассмотреть снятие санкций с РФ на определенных условиях
Лавров заявил о «злоупотреблении долларом» со стороны США
На сайте Конгресса США опубликован законопроект об ужесточении санкций против России