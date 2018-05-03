Борт с 24 ранеными украинскими воинами прибыл в Одессу, трое - "тяжелых" / Фото
|20:30 22.08.2018
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|Одесса
Самолет Вооруженных Сил Украины с 24 военнослужащими, получившими ранения на фронте, прибыл сегодня в Одессу.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра, передает Цензор.Нет.
"Встретили борт! 24 бойца ... 3 тяжелых ... У ребят огнестрельные осколочные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы, контузии, один боец с переломом позвоночника", - написал Танцюра.
Напомним: Украинские военные сообщили об обстреле позиций ВСУ с применением системы залпового огня.
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