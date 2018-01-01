В Болгарии создадут 12 винно-кулинарных маршрутов, которые позволят привлекать туристов в страну круглый год.

Об этом сообщается на сайте Болгарского национального радио, передает Укринформ.

"Министр туризма Николина Ангелкова и представители местной власти, туристического и сельскохозяйственного секторов обсудили в Бургасе проект 12 винно-кулинарных дестинаций. Их число неслучайно, а отвечает 12 месяцам года. Они охватывают более 50 муниципалитетов и более 100 туристических объектов", - говорится в сообщении.

Цель инициативы – превратить Болгарию в круглогодичную туристическую дестинацию, предложив новый вид отдыха в качестве альтернативы горным лыжам и морю.

Напомним: Британцы открывают для себя медицинский туризм в Болгарии.