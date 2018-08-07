ОККО не продает бизнес в оккупированном Крыму так как компания не уверена в легитимности продажи крымских активов

19:35 22.08.2018 0 комментариев Крым

Концерн Галнафтогаз прекратил переговоры с потенциальными покупателями о продаже бизнеса в оккупированном Крыму, так как компания не уверена в легитимности продажи крымских активов.

Об этом заявил вице-президент Галнафтогаза Василий Даниляк на пресс-конференции в Киеве, сообщает Новое Время.

"К нам были неоднократно такие предложения от различных компаний, но поскольку наша компания не имеет окончательного ответа на вопрос легитимности продажи данных активов, мы прекратили любые переговоры по этому вопросу", - отметил он.

По словам Даниляка, Галнафтогаз обратился к европейским юристам для того, чтобы решить, не нарушает ли компания европейское санкционное законодательство.

Кроме того, так как холдинговая юрисдикция компании расположена на Кипре, Галнафтогаз обратился в Министерство финансов Кипра, которое должно определить санкционированность данного соглашения.

"Когда мы получаем утвердительный или отрицательный ответ от этого органа, тогда мы будем понимать, можем ли мы продать [бизнес в Крыму] или не можем", - подытожил Даниляк.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры провели обыски в офисах ОККО во Львове и Киеве во вторник, 21 августа.

Компанию обвинили в финансировании терроризма из-за того, что она якобы сотрудничает с оккупированными территориями Украины.

В ноябре 2016 года СБУ и Генпрокуратура уже проводили обыски в офисе Государственного агентства резерва Украины и в офисах компании ОККО в связи с тендером на закупку дизтоплива, который не состоялся в феврале 2016 года.

Основной деятельностью Галнафтогаза является розничная реализация топлива через сеть заправочных комплексов ОККО.

Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).



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