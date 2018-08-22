Щодо кризи в Азовському морі - нове затримання в морі та ситуація перед Керченською протокою.

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

1) 22.08.2018 приблизно о 15:30 мч берегова охорона ФСБ затримала в Азовському морі суховантаж MURVET ANA, IMO: 8202939, дедвейт 9578 тон, судновласник - Туреччина, Flag: Turkey; йде з Маріуполя до Хайфа, Ізраїль; 16 миль на південний схід від Бердянської коси; 46°28'08" N 37°06'02" E. (фото 1). На шляху до Маріуполя штучна затримка цього судна в Керченській протоці склала 86 годин.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

2) з тих 16 суден, що чекали дозволу на прохід Керченською протокою до Маріуполя/Бердянська станом на 09:00 (мч) 21.08.18 року після бурхливої реакції українських ЗМІ за останню добу отримали дозвіл 12 суден. Час очікування склав:

INDUSTRIAL CAPE, IMO: 9228617 – 176 годин;

OMAR TRADER, IMO: 7713175, - 159;

NOORDVLIET, IMO: 9518220 - 162;

HACI HILMI II, IMO: 9014561 - 161;

MAXAL RAISE, 9148154 - 149;

AMADORE, 8520824 - 119;

ISLAND BAY, 7528790 - 112;

NAVIN FALCON, IMO: 9492933 - 122;

SPARTA, 9372468 - 108;

SARA, IMO: 9259020 - 83;

FEDERAL ASAHI, IMO: 9200419 – 78 годин.

3) На 17:00 мч 22.08.18 дозволу чекають 4 судна зі списку від 09:00 21.08.18 та ще 3, що підійшли пізніше (всього 7).

Водночас, спостерігається накопичення суден, що йдуть з Маріуполя/Бердянська, перед Керченською протокою в Азовському морі.

Станом на 17:00 мч 22.08.18 їх кількість складає 5 (з них 3 судна чекають з 19.08.18). - (фото 2)