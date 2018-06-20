Два истребителя "Тайфун" Королевских ВВС Великобритании вылетали с базы "Михаил Когалничан" для сопровождения двух российских многоцелевых истребителей Су-30 над акваторией Черного моря.

Об этом сообщает в среду, 22 августа, британская газета Daily Express, которая приводит выдержки из сообщения британских ВВС, передает Интерфакс.

"Мы обнаружили их на радаре, когда они летели в румынском районе полетной информации, но у нас не было визуального контакта с ними", - приводит издание сообщение британских ВВС.

В пресс-релизе отмечается, что "пилоты вылетели на патрулирование вскоре после того, как российские самолеты вплотную приблизились к воздушному пространству НАТО".

Напомним: Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Черным морем. РФ опровергло сообщение британских ВВС.