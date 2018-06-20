Британские "Тайфуны" поднимались для сопровождения российских истребителей над Черным морем
|19:08 22.08.2018
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Два истребителя "Тайфун" Королевских ВВС Великобритании вылетали с базы "Михаил Когалничан" для сопровождения двух российских многоцелевых истребителей Су-30 над акваторией Черного моря.
Об этом сообщает в среду, 22 августа, британская газета Daily Express, которая приводит выдержки из сообщения британских ВВС, передает Интерфакс.
"Мы обнаружили их на радаре, когда они летели в румынском районе полетной информации, но у нас не было визуального контакта с ними", - приводит издание сообщение британских ВВС.
В пресс-релизе отмечается, что "пилоты вылетели на патрулирование вскоре после того, как российские самолеты вплотную приблизились к воздушному пространству НАТО".
Напомним: Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Черным морем. РФ опровергло сообщение британских ВВС.
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