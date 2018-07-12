Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что и далее не будет не вмешиваться в дела судебной власти.

Об этом он заявил в беседе с журналистами после церемонии открытия Армяно-китайской школы дружбы 22 августа, передает NEWS.am.

На замечание о том, что высказывание «возьмитесь за ум», озвученное главой Правительства на митинге в Ереване и адресованное судьям, некоторые круги восприняли как угрозу, Пашинян заявил:

«Я получаю многочисленные жалобы о несправедливом ведении судьями судебных процессов. Я еще 2 месяца назад сказал, что мы приветствуем тех судей, которые будут работать в рамках закона и будут ответственны за свои решения. Но вместе с тем я говорил, что туго придется тем судьям, которые под посторонним воздействием, за взятки вновь попытаются повести судебную систему в неверном направлении», - заявил Пашинян.

Напомним: Произошли события, которые ставят под сомнение состоятельность судебной системы не только физически, но и морально вести борьбу с коррупцией. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на проходившем, 17 августа в Ереване митинге.



По словам Пашиняна, все громче озвучивается мнение о том, что существенная часть судейского корпуса долгие годы обслуживала интересы коррупционного строя. Все больше граждан говорят о том, что многие судьи составляли часть коррумпированной системы.



«В этом смысле недоверие судебной системе остается глубоким. Это, конечно, очень деликатная тема, и мы в любом случае не должны поддаваться соблазну вмешиваться в дела судебной системы. С первого дня я говорил, что отказываюсь давать указания судебной системе и отказался от этой практики, но с другой стороны я хочу подчеркнуть, что это не означает, что некоторые судьи должны продолжать получать указания от представителей предыдущих властей. Хочу представителям прежних властей и получающим от них указания судьям сказать прямо и конкретно – возьмитесь за ум, не вздумайте шутить с народом», - заявил Пашинян.

Ранее: Первые 100 дней работы премьер-министра Армении были эмоциональными и демонстративными.