Siemens подала кассацию в Верховный суд РФ по делу о "крымских турбинах"

17:54 22.08.2018 0 комментариев Крым

ООО "Сименс технологии газовых турбин" и Siemens Aktiengesellschaft подали кассационную жалобу в Верховный суд РФ на решения судов нижестоящих инстанций об отказе по иску к ОАО и ООО "Технопромэкспорт" (структуры "Ростеха") по делу о "крымских турбинах", следует из электронной картотеки арбитражных дел.

Жалоба была подана 20 августа, передает Интерфакс.

В конце июня арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, СП с "Силовыми машинами").

Как сообщалось, "Сименс технологии газовых турбин" требует возврата турбин, произведённых по заказу "Технопромэкспорта" для электростанции в Тамани, но в итоге отправленных в аннексированный Крым. Siemens привлечен к данному делу как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований.

Суды нижестоящих инстанций, принимая решения, применили нормы права, не действовавшие на момент заключение контракта, говорил в суде представитель СТГТ. Он также напоминал, что, как подтвердилось в ходе судебных разбирательств, ООО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопромэкспорт" являются аффилированными структурами.

Дело о турбинах

СТГТ летом 2015 г. заключил контракт с ОАО "Технопромэкспорт" на поставку четырёх газовых турбин для электростанции в Тамани.

Как заявлялось в ходе судебных разбирательств, уже осенью 2015 г. ОАО "Технопромэкспорт" перепродало эти турбины ООО "Технопромэкспорт", которое строит две электростанции в оккупированном Крыму.

Летом 2017 г. стало известно, что все четыре турбины были поставлены в Крым.

Напомним: Siemens утверждавший, что его ввели в заблуждение, избежавший санкций готов поднять локализацию в РФ ради новых контрактов.

Ранее: Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС.



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