5 сентября в аннексированной Ялте специалисты восьми российских медицинских центров проконсультируют детей с врожденными пороками сердца, нарушениями зрения и слуха, эндокринной и челюстно-лицевой патологией.

Отмечается, что консультация пройдет в рамках акции "Волна здоровья", а сами врачи прибудут в Крым на теплоходе "Князь Владимир", пишут Примечания.

Прием пациентов в Ялте будет проходить на базе детской поликлиники.

Напомним: "Круизное недоразумение" "Князь Владимир" ассоциируется у туристов с яхтой "Беда".