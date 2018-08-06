"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" перепрофилируется в поликлинику

17:27 22.08.2018 0 комментариев Крым

5 сентября в аннексированной Ялте специалисты восьми российских медицинских центров проконсультируют детей с врожденными пороками сердца, нарушениями зрения и слуха, эндокринной и челюстно-лицевой патологией.

Отмечается, что консультация пройдет в рамках акции "Волна здоровья", а сами врачи прибудут в Крым на теплоходе "Князь Владимир", пишут Примечания.

Прием пациентов в Ялте будет проходить на базе детской поликлиники. 

Напомним: "Круизное недоразумение" "Князь Владимир" ассоциируется у туристов с яхтой "Беда".

 



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