В Кремле не согласны с утверждениями о том, что Россия «завязла» в Сирии
|17:00 22.08.2018
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|Россия
В Кремле не согласны с утверждениями о том, что Россия «завязла» в Сирии.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Особенно некорректно, по его словам, такие утверждения звучат из уст помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, так как американские военные тоже находятся в Сирии, передает РБК.
«Утверждать, что Россия где-то завязла, некорректно, тем более со стороны наших коллег из Вашингтона. Давайте не будем забывать о том, что военные американские также находятся на сирийской земле», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия играет важную роль в деле «спасения» Сирии от международных террористов, в том числе «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), и в процессе политико-дипломатического урегулирования в этой стране.
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