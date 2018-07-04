В Кремле не согласны с утверждениями о том, что Россия «завязла» в Сирии.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Особенно некорректно, по его словам, такие утверждения звучат из уст помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, так как американские военные тоже находятся в Сирии, передает РБК.



​«Утверждать, что Россия где-то завязла, некорректно, тем более со стороны наших коллег из Вашингтона. Давайте не будем забывать о том, что военные американские также находятся на сирийской земле», — сказал Песков.



Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия играет важную роль в деле «спасения» Сирии от международных террористов, в том числе «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), и в процессе политико-дипломатического урегулирования в этой стране.



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