Крупная британская компания Farfetch выявила 20 случаев, когда товары с ее помощью были отправлены на территорию аннексированного Крыма в обход санкций.

Британский маркетплейс Farfetch, в который инвестировали DST Global миллиардера Юрия Мильнера и китайский интернет-гигант JD.com, предупредил о возможном негативном​ влиянии санкций на свой бизнес, сообщает РБК.



«Несмотря на гарантии, которые мы создали для обеспечения соблюдения санкций США или законов об экспортном контроле, мы не можем быть уверены, что эти гарантии будут эффективными во всех случаях, — говорится в проспекте компании, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). — Кроме того, в будущем соблюдение торговых и экономических санкций США может повлиять на ограничение нашей способности генерировать выручку в России в связи с геополитическими факторами, что может неблагоприятно сказаться на нашем бизнесе».



Компания заявила, что в марте 2018 года ей стало известно о том, что некоторые товары, купленные через ее интернет-площадку, были отправлены ретейлерами из США на адреса, связанные с оккупированным Крымом, хотя в декабре 2014 года США объявили почти о полном эмбарго на подобный экспорт.

С этого момента, то есть почти за четыре года, было выявлено 20 таких случаев отправки.

Farfetch сообщила, что в апреле 2018 года она добровольно предоставила данные об этих отправлениях в​ Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) и Министерство торговли США, и если в результате ее признают виновной в нарушении санкций США или законов экспортного контроля, это может привести к существенным штрафам.



Все эти данные британская компания обнародовала в связи с планируемым размещением акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. В рамках размещения компания планирует привлечь $100 млн.

О готовящемся IPO маркетплейса агентство Bloomberg сообщило в ноябре 2016 года.



Справка: Чем торгует Farfetch



Интернет-платформа Farfetch представляет собой виртуальную торговую площадку со специализацией в классе люкс. Проект был основан португальским программистом Жозе Невешем в 2007 году.

Сегодня у компании 13 офисов по всему миру, а сервисом пользуются почти 900 магазинов.

Выручка компании в 2017 году составила $385,9 млн, за шесть месяцев 2018 года — $267,5, млн, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом компания остается убыточной: в 2017 году убыток составил $112,3 млн, в первом полугодии 2018 года он вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, до $68,4 млн.

Общий оборот товаров на площадке по итогам 2017 года составил $909,826 млн.

За десять лет работы проект привлек более $700 млн инвестиций, причем более половины этой суммы пришлось на китайского интернет-гиганта JD.com, который в 2017 году вложил в Farfetch $397 млн.

В марте 2015 года стало известно, что в Farfetch инвестировал Юрий Мильнер — его фонд DST Global возглавил раунд инвестиций на $86 млн.



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https://www.rbc.ru/business/21/08/2018/5b7c0e6b9a794736df797aff