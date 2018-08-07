В Украине разыскивают семью бесследно исчезнувшую в оккупированном Крыму

16:06 22.08.2018 0 комментариев Крым

В Украине разыскивают семью Киливник из Днепра, которая в начале августа уехала на отдых в аннексированный Крым и до сих пор не вернулась.

Соответствующая информация появилась сегодня, 22 августа, на странице dtp.kiev.ua в "Фейсбуке", передают События Крыма.

Как сообщается, Иван и Дина Киливник вместе с двумя детьми Дарьей и Тихоном выехали из Днепра еще 9 августа.

Они въехали на территорию аннексированного полуострова через пункт пропуска "Чонгар", ориентировочно они направлялись в Межводное.

Вернуться домой супруги с детьми планировали 17 августа.

В последний раз они выходили на связь 10 августа, и с тех пор никакой информации от них родные не получали, телефоны членов семьи отключены.

Мама Ивана Киливника Людмила подтвердила ATR.ua, что связи с семьей нет уже больше 10 дней.

По словам матери Киливника, сейчас к поискам семьи на полуострове подключились "правоохранительные органы", но об их возможном местонахождении пока ничего неизвестно.

Женщина просит сообщать ей любую информацию, касающуюся семьи Киливник, по номеру телефона: +380067-725-54-69, Людмила Анатольевна.

Следует отметить, что украинцы, комментируя ситуацию с исчезновением семьи, отмечают, что ездить в оккупированный Крым сейчас ни в коем случае нельзя.

Между тем, другие пользователи недоумевают, как люди могут говорить о патриотизме и "сепарах", когда речь идет о том, что пропали люди и родные просят о помощи.
 

 



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