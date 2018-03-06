Возможности для увеличения поставок в Евросоюз природного газа - основной предмет переговоров Меркель в Баку
|15:39 22.08.2018
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|Азербайджан
Возможности для увеличения поставок в Евросоюз природного газа из региона Каспийского моря станут одной из главных тем предстоящего 25 августа визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Азербайджан.
Как передает SalamNews, об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного немецкого чиновника сообщила во вторник, 21 августа, британская газета Financial Times.
По словам источника издания, Германия «испытывает значительный интерес» к проекту Южного газового коридора, по которому газ с месторождения Шах-Дениз будет поставляться в Европу через Турцию.
Как добавил немецкий чиновник, Берлин хотел бы, чтобы по этому трубопроводу Европа также имела возможность получать туркменский и иранский газ.
Financial Times, в свою очередь, отмечает, что Берлин испытывает все большее давление со стороны Вашингтона в связи с участием немецких компаний в проекте по строительству трубопровода «Северный поток - 2» , а также со стороны Брюсселя, настаивающего на дальнейшей диверсификации газовых поставок в ЕС.
На текущей неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Грузию, Армению и Азербайджан.
По словам официального представителя МИД Германии, визит канцлера в Баку «направлен на расширение двустороннего сотрудничества» .
Напомним: В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу.
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