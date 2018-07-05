Самыми убыточными в оккупированном Крыму стали гостиничный бизнес и предприятия общепита
|15:12 22.08.2018
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|Крым
За шесть месяцев 2018 года прибыль предприятий аннексированного Крыма уменьшилась на более чем 80,9% по сравнениюю с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом сообщает так называемый Крымстат, передает QHA.
Отмечается, что по результатам деятельности в январе-июне 2018 года прибыльными организациями, удельный вес которых составил 57,8% в общем количестве предприятий аннексированного полуострова, получено 8652,4 млн рублей прибыли.
— По сравнению с январем-июнем 2017 года прибыль уменьшилась на 80,9%. Убыточно работали 42,2% предприятий, - говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, значительная доля убыточных предприятий наблюдается в области информации и связи, культуры, спорта, организации досуга и развлечений (80,0%), здравоохранения и социальных услуг (75,6%), в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (73,5%).
Наибольшие объемы убытков допустили организаторы деятельности гостиниц и общественного питания (26,0% от общей суммы убытков по Крыму), здравоохранения и социальных услуг (21,7%), предприятия промышленности (21,4%).
Как сообщалось, с начала 2018 года индекс промышленного производства в оккупированном Крыму снизился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Напомним: Евросоюз закрыл двери перед оккупированным Крымом.
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