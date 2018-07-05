За шесть месяцев 2018 года прибыль предприятий аннексированного Крыма уменьшилась на более чем 80,9% по сравнениюю с аналогичным периодом 2017 года .

Об этом сообщает так называемый Крымстат, передает QHA.

Отмечается, что по результатам деятельности в январе-июне 2018 года прибыльными организациями, удельный вес которых составил 57,8% в общем количестве предприятий аннексированного полуострова, получено 8652,4 млн рублей прибыли.

— По сравнению с январем-июнем 2017 года прибыль уменьшилась на 80,9%. Убыточно работали 42,2% предприятий, - говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, значительная доля убыточных предприятий наблюдается в области информации и связи, культуры, спорта, организации досуга и развлечений (80,0%), здравоохранения и социальных услуг (75,6%), в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (73,5%).

Наибольшие объемы убытков допустили организаторы деятельности гостиниц и общественного питания (26,0% от общей суммы убытков по Крыму), здравоохранения и социальных услуг (21,7%), предприятия промышленности (21,4%).

Как сообщалось, с начала 2018 года индекс промышленного производства в оккупированном Крыму снизился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Напомним: Евросоюз закрыл двери перед оккупированным Крымом.