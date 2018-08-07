Так называемые "власти" оккупированного Крыма обсуждают создание торгового маршрута в Иран от крымских портов к Каспийскому морю через Волго-Донской канал.

Об этом заявил Георгий Мурадов, пишет газета Известия, передают Новости Крыма.

"Ряд бизнесменов из Ирана уже заявили о своей готовности выстраивать торговлю по следующему маршруту: крымские порты – Волго-Донской канал – Волга – Каспийское море – Иран", — заявил Мурадов, подчеркнув, что данный путь «является самым коротким и экономичным».

В планах оккупационных "властей" Крыма и развитие торговли в Сирией.

Этот вопрос планируется обсудить 6 сентября на Дамасской ярмарке.

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