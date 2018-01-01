Грузия внесла новый иск в Страсбургский суд против Российской Федерации

14:18 22.08.2018 0 комментариев Грузия

Министерство юстиции Грузии 21 августа подало в Европейский суд по правам человека межгосударственный иск «Грузия против Российской Федерации».

Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода, передает Эхо Кавказа.

Как пояснили в ведомстве, иск касается практики массовых притеснений, задержаний, нападений и убийств граждан Грузии, проживающих на оккупированных территориях и вдоль т.н линией оккупации, которая особенно усилились после войны 2008 года и достигла критической точки в феврале этого года во время убийства в Цхинвали Арчила Татунашвили.

Официальный Тбилиси призывает Страсбургский суд установить ответственность России за нарушение статей Европейской конвенции.

В частности, продолжающейся оккупацией, установлением заградительных сооружений и целенаправленной кампанией против граждан Грузии, Россия нарушает следующие статьи: 2-я (право на жизнь), 3-я (запрет пыток), 5-я (право на свободу и безопасность), 8-я (право на защиту личной и семейной жизни), статья 13-я (право на законные действенные средства), первый протокол 1-й статьи (право на собственность) и 2-й (право на образование), статья 2-я четвертого дополнительного протокола (свобода передвижения).

По информации Минюста, вместе с тем у этих нарушений есть дискриминационный мотив, который служит цели еще большего притеснения и запугивания этнических грузин, чтобы помешать возвращению вынужденно перемещенных лиц в самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия.

В Минюсте подчеркнули, что грузинская сторона представила соответствующие доказательства Страсбургскому суду и подняла вопрос об ответственности России за нарушения прав человека на оккупированных территориях.

Особое внимание в иске уделено делам об убийствах Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули.

Страсбургский суд рассмотрит жалобу в соответствии с регламентом суда и учетом процедур Европейской конвенции, отметили в министерстве юстиции.

Напомним: На заседании Совбеза ООН рассмотрели положение на оккупированных территориях Грузии.



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