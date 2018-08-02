В Евросоюзе тщательно соблюдается выполнение санкций в отношении Крыма, в связи с чем местные вина не попадают на европейские конкурсы.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил бренд-амбассадор торговой марки Inkerman Евгений Сеган, комментируя перспективы крымского урожая винограда, сообщают Новости Крыма.

«Очень тщательно соблюдаются условия всевозможных запретов на аннексированную территорию, по крайней мере в тех странах, которые не поддержали аннексию Крыма. Это страны экономически развитые и наиболее интересные для винодельческого рынка», – отметил эксперт.

Евгений Сеган уточнил, что давно не посещал европейские конкурсы лично, но может судить о составе участников по документам.

«По аналитике и другим данным я знаю, что крымских вин в Европе нет. В частности, подавая украинские вина на зарубежные конкурсы, я понял, что крымские участники там просто не присутствуют, не могут даже податься. Крымское вино найти в Европе попросту невозможно», – заключил Сеган.

Напомним: К деоккупации Крыма необходимо идти через усиление санкций против оккупанта.