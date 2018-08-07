Корабль ЧФ России «Сметливый» возвращается в оккупированный Севастополь из Сирии

13:24 22.08.2018 0 комментариев Крым

Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» выполнил задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и взял курс на оккупированный Севастополь.

Об этом сегодня, 22 августа, сообщили в пресс-службе ЧФ России, передает Крым Информ.

В пресс-службе уточнили, что корабль сейчас проходит проливы Дарданеллы и Босфор.

В аннексированный Севастополь корабль должен прибыть в конце недели. 

Сторожевой корабль «Сметливый» выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море с апреля 2018 года.

 



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