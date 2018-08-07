Корабль ЧФ России «Сметливый» возвращается в оккупированный Севастополь из Сирии
|13:24 22.08.2018
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|Крым
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» выполнил задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и взял курс на оккупированный Севастополь.
Об этом сегодня, 22 августа, сообщили в пресс-службе ЧФ России, передает Крым Информ.
В пресс-службе уточнили, что корабль сейчас проходит проливы Дарданеллы и Босфор.
В аннексированный Севастополь корабль должен прибыть в конце недели.
Сторожевой корабль «Сметливый» выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море с апреля 2018 года.
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