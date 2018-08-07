В США призывают освободить Олега Сенцова и всех украинцев, незаконно заключенных в России и оккупированном ею Крыму.

Также в Государственном департаменте предупреждают Кремль, что его действия могут привести к трагедии, сообщают ФАКТЫ.

Об этом говорится в специальном заявлении Госдепартамента США. Текст заявления, приуроченного к 100 дням протестной голодовки крымского кинорежиссера, озвучила спикер ведомства Хизер Нойерт.

«Мы обеспокоены возможностью смерти еще одного невиновного в России. Мы надеемся, что российские власти освободят Сенцова, чтобы избежать той трагедии, которая неизбежно приведет к требованиям привлечь к ответственности виновных должностных лиц», — подчеркивается в заявлении.

Как ранее сообщалось, Кремль понимает, что имидж России настолько плох, что освобождение Сенцова его не улучшит - Gazeta Wyborcza.