США обеспокоены возможностью смерти еще одного невиновного в России, которая неизбежно приведет к ответственности виновных
|12:56 22.08.2018
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|Крым
В США призывают освободить Олега Сенцова и всех украинцев, незаконно заключенных в России и оккупированном ею Крыму.
Также в Государственном департаменте предупреждают Кремль, что его действия могут привести к трагедии, сообщают ФАКТЫ.
Об этом говорится в специальном заявлении Госдепартамента США. Текст заявления, приуроченного к 100 дням протестной голодовки крымского кинорежиссера, озвучила спикер ведомства Хизер Нойерт.
«Мы обеспокоены возможностью смерти еще одного невиновного в России. Мы надеемся, что российские власти освободят Сенцова, чтобы избежать той трагедии, которая неизбежно приведет к требованиям привлечь к ответственности виновных должностных лиц», — подчеркивается в заявлении.
Как ранее сообщалось, Кремль понимает, что имидж России настолько плох, что освобождение Сенцова его не улучшит - Gazeta Wyborcza.
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