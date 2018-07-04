Россия “застряла” в Сирии и ждет, что кто-то другой профинансирует послевоенное восстановление страны

12:29 22.08.2018 0 комментариев Россия

Советник Трампа по нацбезопасности сказал, что Россия "застряла" в Сирии, призвал Иран уйти.

Россия “застряла” в Сирии и ждет, что кто-то другой профинансирует послевоенное восстановление страны, сказал в среду, 22 августа, советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, добавив, что это дает Вашингтону возможность попытаться заставить иранские силы уйти из Сирии.

“Наши интересы в Сирии - завершить разрушение территориального халифата ИГИЛ и решить проблему сохраняющейся террористической угрозы со стороны ИГИЛ; беспокойство также вызывает присутствие в стране иранского ополчения и регулярных сил”, - сказал Болтон в интервью Reuters во время своего визита в Израиль.

“Именно эти проблемы заставляют нас там оставаться”.

По словам Болтона, президент России Владимир Путин, который 16 июля встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки, сказал США, что Москва не может заставить Иран уйти из Сирии.

“Но он также сказал нам, что его интересы и интересы Ирана не совсем совпадают. Так что мы, несомненно, поговорим с ним о том, какую роль они могут сыграть”, - сказал Болтон, который в четверг, 23 августа, встретится с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Женеве.

“Посмотрим, о чем мы и остальные сможем договориться в плане разрешения конфликта в Сирии. Но условием является вывод оттуда всех иранских сил обратно в Иран”.

У Вашингтона есть рычаги давления в переговорах с Москвой, потому что “россияне на данный момент застряли там (в Сирии)”, сказал Болтон.

“И я не думаю, что они хотят там застрять. Я думаю, что их бурная дипломатическая активность в Европе говорит о том, что они хотели бы найти кого-либо еще, кто, к примеру, будет нести расходы для восстановления Сирии - в чем они могут добиться успеха, а могут и не добиться”.

Отвечая на вопрос о том, существует ли какая-либо договоренность между Россией и США о возможном наступлении против боевиков в провинции Идлиб, Болтон сказал: “Нет. Но мы очень озабочены, глядя на военную ситуацию, и мы хотим, чтобы (президенту Сирии Башару) Асаду было предельно ясно, что мы ждем, что никакого применения химического и биологического оружия в случае новых боевых действий в Идлибе не будет”.

В апреле США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии, целясь в объекты, имеющие, по их мнению, отношение к производству и применению химического оружия в ответ на предполагаемую химическую атаку в пригороде Дамаска Думе.

Дамаск, поддерживаемый Москвой, отрицает обвинения в применении химического оружия.

В ответ на вопрос о том, как США могут ответить на потенциальную химическую или биологическую атаку в Идлибе, Болтон сказал: “Решительно”.

Напомним: Путин хочет чтобы Германия оплатила восстановление сирийских городов, которые он разбомбил.



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