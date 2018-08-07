В преддверии выборов президента Украины в 2019 году, в Кремле запланировали несколько масштабных пропагандистских мероприятий в оккупированном Крыму.

По оперативным данным группы Информационное Сопротивление, в преддверии выборов президента Украины в 2019 году, старта избирательной президентской кампании в текущем году, а также в русле выбранной стратегии по Украине, в этом году в Кремле (под эгидой В.Суркова), запланировали несколько масштабных пропагандистских мероприятий, направленных на формирование информационной повестки о "братских народах" и необходимости возобновления "дружеских украинско-российских отношений" (в кризисе которых якобы виновата действующая украинская власть), и создание платформы для пророссийского кандидата в президенты Украины, который будет ратовать за "мир во всем мире" и использовать наработанные под контролем Москвы месседжи "украинско-российской экспертной среды" для влияния на электорат.

Также в Москве планируют, что "троянские кони" и "полезные идиоты" в Украине из числа политтехнологов, политологов, экспертов, журналистов, деятелей культуры и науки будут в дальнейшем непосредственно и косвенно подыгрывать нужному Кремлю кандидату, пишет координатор ИС Дмитрий Тымчук.

По данным ИС, 5-9 октября 2018 года на территории аннексированной АР Крым планируется проведение конференции "Российско-украинские отношения: проблемы и перспективы" с привлечением российских и украинских экспертов и журналистов, а также представителей "ЛДНР", "ПМР", Республики Беларусь.

Данное мероприятие будет проходить по инициативе и непосредственной организационной поддержке (финансовой организацией мероприятия занимается менее публичная специфическая структура) Фонда публичной дипломатии им. А.М.Горчакова и Института миротворческих инициатив и конфликтологии, равно приближенных как к АП РФ, так и российским спецслужбам.

Целью этой конференции-дискуссии ставится организация диалога на экспертном уровне между представителями России, Украины (если их можно так назвать) и "ЛДНР", выработка платформы и рекомендаций для возобновления "дружеских и братских украино-российских отношений" на основе "существующего запроса на это со стороны определенных политических сил, бизнеса и гражданского общества по обе стороны границы", отмечает Тымчук.

Что касается участников этого действа, то нас конечно же интересует, кого в Москве планируют пригласить непосредственно с территории Украины. И, по имеющейся информации, из Украины организаторы планируют предварительно пригласить следующих представителей:

- Павел Рудяков - директор информационно-политического центра "Перспектива";

- Руслан Бортник - директор украинского института анализа и менеджмента;

- Валентин Якушик - профессор Киево-Могилянская Академия;

- Дмитрий Скворцов - православный публицист;

- Николай Капитоненко - доцент Киевского института международных отношений;

- Юрий Корольчук - член наблюдательного совета института энергетических стратегий;

- Валентин Землянский - директор энергетических программ центра мировой экономики и международных программ НАН Украины;

- Вадим Карасев - директор института глобальных стратегий;

- Олег Карамазов - солист группы "Братья Карамазовы" и руководитель международной организации " День Крещения Руси";

- протоиерей Дионисий - заведующий кафедрой православной культуры и теологии МАУП;

- Юрий Лукашин - журналист "Страна.юа";

- Петр Толочко - академик НАН Украины;

- Константин Бондаренко - руководитель фонда "Украинская политика";

- Андрей Бузаров - политолог;

- Михаил Погребинский - директор киевского центра политических исследований и конфликтологии;

- Юрий Гаврилечко - эксперт "Фонда общественной безопасности";

- Александр Каревин - историк.

P.S. Как отреагируют приглашенные "гости" на просьбу принять участие в данном мероприятии - второй вопрос...

Координатор ИС Дмитрий Тымчук.

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