Самолеты стали чаще сталкиваться с зайцами в украинских аэропортах

11:35 22.08.2018 0 комментариев Украина

Летчики пассажирских самолетов в июле этого года трижды отчитались о столкновении с зайцами в украинских аэропортах, тогда как в первом полугодии было лишь одно такое сообщение.

Следует из документов Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРГА), пишет Интерфакс-Украина.

Согласно бюллетеню бюро за июль, 12 июля поздним вечером с зайцами столкнулись при посадке сразу два самолета: во Львове – Bombardier DH-8D польской авиакомпании LOT, а в Одессе – CRJ-9 "Австрийских авиалиний".

В обоих случаях на взлетно-посадочных полосах были обнаружены тушки мертвых зайцев, а повреждения самолетов и двигателей не выявлены.

Еще об одном возможном подобном столкновении отчитался 27 июля пилот МАУ после посадки в Одессе, однако следы столкновения выявлены не были.

Согласно бюллетеням НБРГА, гораздо чаще случаются столкновения воздушных судов с птицами, число которых растет в летний период во время миграции большого числа птиц в Украину.

За период с 2013 года по первое полугодие 2018 года их было зафиксировано 133, в том числе в июле – 28, июне – 24, мае и сентябре – по 18, в августе – 12.

По данным бюро, около 44% таких столкновений приходится на двигатели, и треть таких случаев заканчивается их повреждениями.

По результатам анализа НБРГА число столкновений на 1 млн пассажиров наиболее зависимым от орнитологического влияния в первом полугодии этого года оказался аэропорт Львова – 4,6 столкновений, за которым следует Харьков – 2,3.

Ранее: МИУ представило рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний.



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