У Олега Сенцова на тюремной куртке имеется нашивка, которая означает, что он «склонен к побегу»

11:08 22.08.2018 0 комментариев Крым

Российский режиссер Аскольд Куров, являющийся автором фильма об украинском режиссере, политзаключенном Кремля Олеге Сенцове, высказал предложение о том, что известные люди, которые пишут письма в его поддержку, могли бы лично приехать в Лабытнанги, в колонию «Белый медведь».

Об этом он рассказал Громадскому:

«Сейчас мы видим ситуацию, когда во всем мире поддерживают эти акции в защиту Олега Сенцова. К этому присоединяются самые известные режиссеры, политики, общественные деятели... Мне пришла идея, что все эти известные люди могли бы не только писать письма... а, например, поехать в Лабытнанги, в то место, где находится Олег Сенцов, и добиться свидания с ним, или просто оказаться там».

Куров считает, что это уже будет «определенный информационный повод».

«За все эти годы борьбы за Сенцова появилось чувство безысходности из-за того, что мы не видим никаких результатов. Что можно сделать? У меня нет рецепта. Но я знаю, что нельзя забывать, опускать руки. Мне кажется, что все усилия накапливаются и приносят свой результат», — говорит Куров.

Он также рассказал о том, что Сенцов знает, на что идет, «но он не самоубийца».

«Самое главное, для Олега это не игра, он твердо решил. Он человек, который принимает такие решения осознанно, ответственно, взвешенно. Он все обдумал и он намерен идти до конца. Он прекрасно понимает, что это за конец... Олег не самоубийца, он не хочет умирать, у него куча планов, куча творческих идей, он продолжает работать над своим сценариям ... поэтому обидно отдельно, что он не может сейчас снимать кино», — отметил Куров.

Куров также сообщил Громадскому, что у Олега Сенцова на тюремной куртке имеется нашивка, перечеркнутая красной линией, которая означает для охраны колонии, он «склонен к побегу».

Об этом российский режиссер Аскольд Куров упомянул, рассказывая о своем визите к Олегу в начале июня.

«Олег показал, что у него есть нашивка на его куртке, где фотография, имя и номер отряда и она перечеркнута тонкой красной линией, означающей, что этот заключенный склонен к побегу».

Он также отметил, что для охраны это значит, что за ним нужно «следить втрое внимательнее».

Напомним, лента «Процесс: Российское государство против Олега Сенцова» российского режиссера Аскольда Курова в 2017 году получиланаграду на фестивале документального кино о правах человека Verzio International в Будапеште.

Коллеги Сенцова по всему миру действительно активно подключаются к кампании солидарности с ним. 100 дней голодовки: 21 августа объявлен днем начала"цепной" голодовки в поддержку Олега Сенцова

Европейская киноакадемия призвала объявить 14 августа днем ​​украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Об этом говорится в сообщении на сайте киноакадемии.

12 августа культурные деятели, включая таких известных режиссеров, как Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, совместно с министром культуры Франции в письме во французской газете Le Monde обратились к международному сообществу, ООН и ЕС за помощью в освобождении Олега Сенцова.

21 августа сходный призыв к освобождению Сенцова в той же газете повторили 120 общественных и культурных деятелей, среди которых бывшая министр юстиции Франции Кристиан Тобира, французские режиссеры Жан-Люк Годар и Бертран Тавернье, словенский культуролог Славой Жижек, писатель Джонатан Литтелл, военный корреспондент Жан Атцфельд и посол Франции по правам человека Франсуа Крокет.

Напомним, 9 августа на сайте Белого дома появилась петиция с призывом помочь освободить Олега Сенцова, Евросоюз призвал РФ предоставить необходимое лечение украинскому режиссеру Олегу Сенцову и освободить всех незаконно задержанных граждан Украины. С аналогичным требованием тогда же выступила министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в очередной раз призвали Россию освободить Олега Сенцова. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир.

Российская правозащитница и журналистка Зоя Светова смогла встретиться с украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии и рассказала о его состоянии. Сам Сенцов назвал свое состояние «предкритическим».

Отметим, что 14 августа появился ответ на ходатайство матери Сенцова от Управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ. Там заявили, что Олег Сенцов «должен самостоятельно обратиться к президенту России» с просьбой о помиловании. 

9 июля омбудсмен Людмила Денисова опубликовала фото украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова, сделанные в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на 88-й день голодовки.

По словам адвоката, у политзаключенного Олега Сенцова произошел третий затяжной криз, его дважды хотели госпитализировать для подключения к аппаратуре и начать принудительное кормление. Он похудел и весит 70 килограммов.

Двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан 8 августа сообщила, что состояние ее брата очень плохое, в частности, он «почти не встает»; кроме того, ему не передают письма. В комментарии Гром.

Напомним: Сенцов в сознании и настаивает на требованиях - правозащитница побывала в колонии.



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