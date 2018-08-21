«Ростех» презентовал на выставке «Армия-2018» прототип подводного беспилотника со стрелковым оружием «Нерпа».

Об этом 21 августа пишет РБК, передает Фонтанка.

Госкорпорация рассчитывает, что их новая разработка заинтересует Росгвардию.

Создание беспилотника обошлось «Ростеху» более чем в 10 млн рублей, разработкой занимались ЦНИИточмаш и научно-производственная группа МАКО.

«Это наша инициативная работа — сейчас мы ищем потенциальных заказчиков, которые скажут, с какой нагрузкой сделать итоговую версию робота. То есть вместо автомата нагрузкой может быть и какой-то тротиловый эквивалент», — рассказал РБК заместитель главного конструктора по носимому вооружению и боевой экипировке ЦНИИточмаш Олег Чикирев.

Он уточнил, что беспилотник предназначен в первую очередь для охраны мостов и боевых кораблей от терактов. Чикирев предположил, что разработка заинтересует Росгвардию, которая занимается охраной Керченского моста.

Сколько будет стоить подводный аппарат, пока неизвестно.

Его максимальная глубина погружения будет достигать 50 метров, вес беспилотника — менее 30 кг, скорость хода — один узел.