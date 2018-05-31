Антиправительственный митинг в Бухаресте назвали попыткой переворота

10:14 22.08.2018 0 комментариев Румыния

Лидер правящей в Румынии коалиции во главе с Социал-демократической партией, председатель Нижней палаты парламента – Камеры депутатов – Ливиу Драгня назвал антиправительственный многотысячный митинг диаспоры в Бухаресте попыткой государственного переворота.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Я увидел лишь несостоявшуюся попытку государственного переворота. Те, кто забрасывали жандармов камнями и другими предметами не стояли в первых рядах митингующих. Их цель заключалась в том, чтобы заставить людей пойти на штурм здания правительства. Так организованно действуют лишь представители незаконных вооруженных формирований. Повторюсь, - это была попытка государственного переворота», - заявил Драгня.

Глава Камеры депутатов обвинил президента Клауса Йоханниса в том, что, несмотря на агрессивное поведение части митингующих, он поддержал не представителей правоохранительных структур – жандармов и полицейских, охранявших общественный порядок, а встал на сторону манифестантов, оправдывая насилие во время акции протеста.

Как сообщил Укринформ, в пятницу, 10 августа, в Бухаресте прошли массовые антиправительственные манифестации, в которых приняли участие более 110 тысяч человек. Во время столкновений между манифестантами и полицейскими пострадало более 440 человек, в том числе и представители сил правопорядка.

До настоящего времени в румынскую прокуратуру поступила 351 жалоба от пострадавших во время митингов.

Двумя днями ранее в одной из больниц города Александрия уезда Телеорман скончался один из участников акций протеста в румынской столице. Правоохранительные органы уезда займутся расследованием причин смерти мужчины, чтобы выяснить связана ли его смерть с участием в протестах, во время которых применялся слезоточивый газ.

Как сообщила министр внутренних дел Румынии Кармен Дан, расследованием правомерности действий жандармов во время акций протеста в Бухаресте займется Военная прокуратура.

Напомним: Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер.



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