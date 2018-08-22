У фигуранта «дела Веджие Кашка» ухудшилось самочувствие

09:47 22.08.2018 0 комментариев Крым

Крымскотатарский активист Асан Чапух, обвиняемый в «деле Веджие Кашка», не смог принять участие в заседании подконтрольного РФ Верховного суда Крыма из-за повышения артериального давления.

Об этом адвокат Чапуха Александр Лесной 21 августа рассказал в зале суда, – передает «Крым.Реалии», сообщает ZIK.

«Перед началом заседания Чапух мне сообщил, что его артериальное давление подскочило до 180 на 110, и в таком состоянии он не может участвовать в судебном заседании. Учитывая это, желательно присутствие фельдшера. Или защита просит перенести заседание», – рассказал Лесной.

"Суд" отложил заседание на 23 августа.

Отмечается, что в суде было заявлено ходатайство защитника фигуранта Бекира Дегерменджи о переносе заседания в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам.

Фигуранты дела также выступили против своего участия в заседании по видеоконференции и ходатайствовали о доставлении в суд.

«Связь с СИЗО была неразборчивой. Один из фигурантов «дела» Руслан Трубач сообщил, что в противном случае не будет больше участвовать в процессе. Судья отклонил ходатайство», – говорится в сообщении.

«Почему все судебные заседания назначают или в праздники, или в пятницу во время пятничного намаза. Судьи с этим не считаются. Наших мужчин очень сильно задело, что именно сегодня, в священный праздник, людям пришлось ехать под суд, вместо того, чтобы принимать у себя дома гостей», – рассказала жена Бекира Дегерменджи Алие.

Напомним: Фигурантов «дела Веджие Кашка» оставили под арестом еще на два месяца.



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