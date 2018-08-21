На Кипре заморожены счета российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга
|09:20 22.08.2018
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|Россия
На Кипре были заморожены счета российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга после того, как они 6 апреля попали в санкционный список министерства финансов США.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад минфина парламенту о противодействии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией, передает Новая Газета.
Министерство отмечает, что с 2017 года американские власти оказывают серьезное давление на власти Кипра, чтобы урегулировать проблему проходящих через кипрский банковский сектор подозрительных российских инвестиций.
Сами санкции против Дерипаски и Вексельберга, согласно тексту документа, также нанесли им существенный финансовый урон.
Так, состояние Виктора Вексельберга сократилось почти на 3 миллиарда долларов. Если до введения санкций оно оценивалось в 16,4 миллиарда, то к концу июля состовляло около 13,5 миллиардов.
В результате санкций группа «Ренова» Вексельберга была также вынуждена сократить свои доли в швейцарском машиностроительном концерне Sulzer и итальянской Octo Telematics. а американская инвесткомпания Columbus Nova, управляющая его активами, была вынуждена существенно ограничить свои операции.
Однако, по словам представителя Вексельберга изданию, у того не было личных счетов на Кипре, а на счетах связанных с ним кипрских компаний не хранилось крупных сумм.
Состояние же Дерипаски сократилось почти вдвое, а после введения санкций акции его группы компаний EN+ на Лондонской бирже упали с 12,2 до 5,4 долларов.
Представители Дерипаски и пресс-службеа Центрального банка Кипра не ответила РБК на момент публикации материала.
США 6 апреля ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, среди которых были Дерипаска и Вексельберг 6 апреля.
Помимо них в нем оказались совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава правления ВТБ Андрей Костин и другие.
Все они были упоминались в т.н. «кремлевском докладе» США.
Напомним: Минфин США доложил о результатах американских санкций в отношении России и пригрозил "еще большей экономической болью".
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