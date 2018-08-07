В оккупации вымирает очередное крымское село – местные жители продают недвижимость
|08:53 22.08.2018
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|Крым
В связи с тем, что знаменитый фестиваль КаZантип в оккупированном Крыму больше не проводится, отсутствие туристов заставило местных жителей (село Поповка) продавать недвижимость.
Ведь без фестиваля доходы в Поповке катастрофически упали.
Об этом сообщает сайт Крым.Реалии, передает Информационное Сопротивление.
"Люди набрали кредитов и рассчитывали, что они быстро отобьют эти деньги. А получилось, что они сели в лужу. Вы, наверное, видели – везде висят объявления: продаю, продаю, продаю. Не от хорошей жизни", – цитирует издание слова местного жителя Владимира.
Так, по его словам, до 2014 года, пока в Поповке проходил фестиваль КаZантип, местные жители за два месяца зарабатывали средства, на которые можно было прожить год. А теперь они вынуждены сдавать отдыхающим жилье по цене, которая в десять раз дороже, чем в других населенных пунктах на побережье аннексированного Крыма.
Фестиваль КаZантип с 1993 по 2013 года проводился в Крыму: сначала в Щелкино, а затем – в селе Поповка.
В 2014 году организаторы фестиваля провели его в Грузии, где это вызвало протесты Грузинской православной церкви.
Летом 2015 года КаZантип под новым названием Befooz был запланирован в оккупированном Крыму. Но российские силовые и контролирующие органы препятствовали его проведению.
В начале 2017 года КаZантип под новым брендом «Epizode» прошел во Вьетнаме, на острове Фукуок.
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