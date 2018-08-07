Минфин США доложил о результатах американских санкций в отношении России и пригрозил "еще большей экономической болью"

08:26 22.08.2018 0 комментариев Россия

В документе, опубликованном на сайте комитета по банковскому делу и международным отношениям сказано, что ограничения эффективны и наносят реальный ущерб тем, кто попал под их действия.

"Эффект от санкций — не только прямой, но и косвенный: из-за геополитической неопределенности страдают также иностранные инвестиции в РФ", — заявила замминистра финансов США Сигал Манделкер, передает Главред.

В ведомстве отмечают, что благодаря санкциям российским политическим игрокам стало сложнее скрывать происхождение незаконных денежных средств.

В прошлом году года администрация Трампа заблокировала сотни миллионов долларов российских бизнесменов в США.

Манделкер напомнила о выходе Exxon из совместного с "Роснефтью" проекта по освоению шельфа Арктики.

США могут ужесточить действующие экономические санкции против России, если Москва не изменит своего поведения на международной арене.

"Хотя пагубные действия со стороны России продолжаются, мы полагаем, что ее авантюризм, несомненно, ограничивается пониманием того, что мы можем принести намного больше экономической боли, используя наш мощный государственный аппарат, и что мы без колебаний сделаем это, если ее поведение не изменится существенным и очевидным образом", - цитирует ТАСС замминистра финансов США Сигал Манделкер.

Напомним: Министерство финансов США внесло две компании и шесть судов из РФ в санкционный список за перевозку нефти в КНДР.



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