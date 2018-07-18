Президент России Владимир Путин учредил медаль "За строительство Крымского моста".

Согласно распоряжению, опубликованному на официальном портале правовой информации, медаль вручается гражданам РФ, организациям и др. "внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста", передает Главред.

На лицевой стороне изготовленной из медно-никелевого сплава медали будут изображены арочные пролеты Керческого моста и карта Керченского пролива, который пересекает соединяющая аннексированный Крым и Кубань красная линия, а также надпись "От президента Российской Федерации". На оборотной - надпись "За строительство Крымского моста. 2014-2019".