В России придумали награду для строителей Керченского моста / Фото
|07:59 22.08.2018
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|Крым
Президент России Владимир Путин учредил медаль "За строительство Крымского моста".
Согласно распоряжению, опубликованному на официальном портале правовой информации, медаль вручается гражданам РФ, организациям и др. "внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста", передает Главред.
На лицевой стороне изготовленной из медно-никелевого сплава медали будут изображены арочные пролеты Керческого моста и карта Керченского пролива, который пересекает соединяющая аннексированный Крым и Кубань красная линия, а также надпись "От президента Российской Федерации". На оборотной - надпись "За строительство Крымского моста. 2014-2019".
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