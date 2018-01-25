21 августа в Одессе завершилась заключительная конференция по планированию украино-румынского учения «Ривериан -2018» - запланированы все мероприятия и детализированы эпизоды учения.

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины, передает Флот - 2017.

В заключительной конференции по планированию учений «Ривериан - 2018» приняли участие офицеры Командования и Морского командования ВМС ВС Украины, Одесского отряда Морской охраны Госпогранслужбы Украины, ВМС и Береговой охраны Румынии.

По словам руководителей маневров - капитана 1 ранга Дмитрия Коваленко от Украины и капитана 1 ранга Марчел Некулай от Румынии, такое двустороннее учение будет проведено впервые и направлено на укрепление региональной безопасности и улучшения взаимодействия между флотами двух стран. В течение дня участники окончательно проработали запланированные мероприятия и детализировали эпизоды.

Важно то, что все элементы обучения будут отработаны по стандартам НАТО.

Украино-румынские учения «Ривериан - 2018» пройдут с 4 по 6 сентября на участке реки Дунай от м. Измаил (Украина) до г. Брэила (Румыния).

Напомним, в июне в Одессе прошла двухдневная конференция по планированию украинско-румынского учения «Ривериан - 2018», на которой офицеры ВМСУ, Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины и представители Румынии занимались разработкой концепции и общего плана проведения учения.

По словам замкомандующего ВМСУ по боевой подготовке контр-адмирала Алексея Неижпапы, основная задача предстоящих учений - подготовка тактических групп для обеспечения региональной безопасности в соответствующей операционной зоне.