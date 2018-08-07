Департамент контроля за иностранными доходами Министерства финансов США (OFAC) внес две компании и шесть судов из РФ в санкционный список за перевозку нефти в КНДР.

Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США, передает Укринформ.

"Сегодняшние действия (OFAC - ред.) против двух компаний и шести судов соответствуют указу 13810 от 20 сентября 2017 года и направлены против лиц, которые связаны с трансфером очищенной нефти с судами под флагами КНДР. Такие действия четко запрещены Советом Безопасности ООН", - отмечается в пресс-релизе.

В американском ведомстве отметили, что речь идет о компании "Гудзон Шиппинг" из Владивостока и "Вела-Марин" из Санкт-Петербурга.

В санкционный список также включены суда, которые ходят под российским флагом: "Белла", "Богатырь", "Нептун", "Партизан", "Патриот" и "Севастополь".

Все они были задействованы при трансфере нескольких тонн нефти на северокорейские суда, которые затем отвозили в КНДР.

Напомним: На сайте Конгресса США опубликован законопроект об ужесточении санкций против России.