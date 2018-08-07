Словенский философ Славой Жижек и французский экономист Кристиан Тобира в 100-й день голодовки политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова в совместном письме указали на большое значение его жертвенности для западной цивилизации.

Текст письма опубликован на страницах издания Le Monde, передают События Крыма.

Чтобы понять историю Сенцова, авторы письма обращаются к событиям десятилетней давности, а именно к ночи с 7 на 8 августа 2008 года, когда впервые со времен Второй мировой войны в Европе одна страна перекроила границы другой.

"Россия с помощью грубой военной силы захватила территории Грузии. Российским войскам понадобилось всего пять дней, чтобы оккупировать грузинские Абхазию и Южную Осетию. Но ни Европа, ни мир не отреагировали на это твердо, позволив президенту РФ Владимиру Путину почувствовать собственное всемогущество над "слабым и загнивающим Западом", – отмечается в тексте послания.

По мнению Жижека и Тобиры, именно потому что Путина не остановили в Грузии, он продолжил свое агрессивное поведение.

"В феврале 2014 года в Украине проевропейские протесты на Майдане Независимости, в которых принял участие и Олег Сенцов, привели к отставке тогдашнего президента Виктора Януковича, который был инструментом в руках российского президента. Кремль не замедлил с ответом. Через месяц российские войска аннексировали Крым и устроили войну на Востоке Украины. И опять ни Европа, ни мир не отреагировали, фактически принимая экспансионистскую волю России", – сказано в письме.

Авторы подчеркивают, что именно в этой точке и пересекаются судьбы молодого украинского режиссера Сенцова и агрессивного Кремля.

Будучи уроженцем Симферополя, он не согласился с российской оккупацией родного края и не скрывал свою позицию. Поэтому российские силы на полуострове его арестовали.

Еще в 2014 году деятели кино со всего мира просили отпустить Сенцова. Но вместо этого ему меняют гражданство на российское, чтобы судить.

Далее, напоминают Жижек и Тобира, были многочисленные петиции со стороны мира кино, аристократических и интеллектуальных кругов, крупнейшие кинофестивали мира в своих жюри оставляют место для Сенцова.

Но руководители демократических стран, особенно в Европе, по мнению авторов, опять молчат, позволяя ситуации продолжаться так же, как они делали это на протяжении всех последних лет.

Авторы послания напоминают, что Запад никак не наказал Кремль за то, что он поддерживает одного из наиболее кровавых диктаторов современного мира – Башара Асада, ответственного за семь лет войны в Сирии, которая отобрала жизнь у 350 тысяч человек.

А потом руководители FIFA стали на сторону Путина, поставив "футбол выше прав народов": они позволили России проводить у себя Чемпионат мира, помогая стереть память мира обо всех политических заключенных России.

"В 21-м веке не допустимо, чтобы западные демократии давали согласие на проведение подобных соревнований в России. Притом, что эта страна держит в тюрьмах своих политических противников: украинцев и не только", – говорится в письме.

Жижек и Тобира замечают, что когда Сенцов понял, что Чемпионат мира пройдет, а аннексия частей Украины и заключение украинцев будут приняты как факт, он решил, что не даст Путину воспользоваться выгодой от проведения международных соревнований и добиться забывчивости Запада.

Он объявил голодовку, создав медийный шум вокруг чемпионата в РФ.

"И именно это превращает его поступок в чрезвычайно важную политическую акцию, которая независимо от результата будет вписана в историю умалчиваний, компромиссов и унижений, которые европейские демократии демонстрируют Владимиру Путину вот уже более 10 лет", – отмечают авторы.

Они напоминают, что Запад лишь формально выразил свое недовольство Путину, а затем прислал свои сборные по футболу на соревнования в Россию.

"Олег Сенцов может умереть в любой момент, каждая минута может стать последней", – отмечают философ и экономист.

По их мнению, если сегодня Запад еще может спасти ситуацию с помощью политических усилий, то после смерти украинца для Запада наступит окончательное поражение.

"Своей битвой, которую Сенцов, к сожалению, ведет без реальной поддержки, он указывает на то, какими должны быть ценности 21-го века, чтобы демократии не повторили ошибок 20-го века, фактически порождая монстров, готовых их сожрать", – говорится в статье.

Жижек и Тобира также обращаются к политическим лидерам Европы с призывом еще раз приложить все усилия и давление, чтобы добиться немедленного освобождения украинского режиссера.

Напомним, Сенцов не может из-за страха смерти прекратить голодовку. Понимая, что его требования в России не выполнимы,что Путин не уступит.