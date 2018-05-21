В Армении будут производить автоматы «АК-12» и «АК-15»
|21:01 21.08.2018
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|Армения
Глава компании «Royalsys Engineering ltd.» Давид Галстян и заместитель директора концерна «Калашников» Андрей Барышников 21 августа подписали договор об основании в Армении предприятия по производству новых автоматов Калашникова «АК-12» и «АК-15».
Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщает NEWS.am.
Напомним: Армения продолжит активную деятельность в ОДКБ: в МИД успокоили раздраженных россиян.
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