Глава компании «Royalsys Engineering ltd.» Давид Галстян и заместитель директора концерна «Калашников» Андрей Барышников 21 августа подписали договор об основании в Армении предприятия по производству новых автоматов Калашникова «АК-12» и «АК-15».

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщает NEWS.am.

Напомним: Армения продолжит активную деятельность в ОДКБ: в МИД успокоили раздраженных россиян.