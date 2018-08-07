24 августа, на День Независимости Украины, российские оккупанты в Крыму перекроют Керченский мост.

23 августа россияне запланировали проведение антитеррористических учений "Циклон-Вихрь - 2018" в Краснодарском крае РФ, сообщает QHA.

— На время тренировок Керченский мост перекроют и автосообщение с оккупированном Крымом будет приостановлено.

В учениях примут участие сотрудники российских спецслужб ФСБ, МЧС, полиции, Следственного комитета. Основная цель учений - предотвращение терактов на наземном и водном транспорте, а также минимизация ущерба от них.

Напомним: 2500 спецназовцев в результате маневров окажутся в оккупированном Крыму.