На День Независимости Украины РФ перекроет Керченский мост
|20:34 21.08.2018
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|Крым
24 августа, на День Независимости Украины, российские оккупанты в Крыму перекроют Керченский мост.
23 августа россияне запланировали проведение антитеррористических учений "Циклон-Вихрь - 2018" в Краснодарском крае РФ, сообщает QHA.
— На время тренировок Керченский мост перекроют и автосообщение с оккупированном Крымом будет приостановлено.
В учениях примут участие сотрудники российских спецслужб ФСБ, МЧС, полиции, Следственного комитета. Основная цель учений - предотвращение терактов на наземном и водном транспорте, а также минимизация ущерба от них.
Напомним: 2500 спецназовцев в результате маневров окажутся в оккупированном Крыму.
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