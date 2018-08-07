Новый ГОСТ, принятый Роспотребнадзором, предписывает правила организации студенческих общежитий и, в частности, предлагает ввести услугу «Утренняя побудка». ГОСТ »...Требования к услугам проживания в общежитиях для обучающихся» вступит в силу 1 марта 2019 года.

По данным газеты «Известия», сотрудникам, например, предлагается будить студентов по утрам (по их просьбе). Среди первоочередных услуг также – вызов «скорой помощи», предоставление медицинской аптечки. Студентам также рекомендуется выдавать утюги, фены, гладильные доски, нитки и иголки, сообщают Новости Крыма.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов отметил, что утренняя побудка – необходимая услуга, поскольку студенты действительно часто пропускают первую пару или опаздывают на нее из-за того, что не могут проснуться. По его словам, эта проблема нервирует как преподавателей, так и руководство факультетов. Бывали случаи, когда старосты групп вынуждены были будить своих однокурсников, чтобы те не проспали важный зачет или экзамен, рассказал он.

Документ также устанавливает требования к условиям проживания в общежитиях: комнаты должны быть рассчитаны не более чем на четырех студентов, а на десятерых человек должен приходиться минимум один санузел. Кроме того, коридоры и санузлы общежитий нужно убирать не реже одного раза в день, а менять постельное белье в комнатах – раз в неделю. Рекомендуется делать отдельные санузлы для мужчин и женщин. На этажах должны быть кулеры с водой. В общежитиях квартирного типа на одну семейную пару должна приходиться комната площадью 12 кв. м с пятиметровой кухней, прихожей и санузлом.

Среди дополнительных услуг, за которые можно взимать плату, – интернет, телевидение, автоматы с напитками и снеками, фитнес-зал, сейфы. Перечень этих услуг может быть расширен по решению администрации. Рядом с общежитием рекомендовано обустроить для студентов парковку или гараж.

Согласно закону «О стандартизации в РФ», ГОСТы применяются добровольно. Но органы власти и предприятия ориентируются на них при разработке нормативных актов.